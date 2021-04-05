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Prens Hamza’dan sesli mesaj: Boyun eğmeyeceğim

Ürdün'de yaşanan gerilim ve karışıklık devam ederken, ülkenin refahını bozmak için komplo yaptığı iddia edilen Prens Hamza bir ses mesajı gönderdi. Hamza, orduya boyun eğmeyeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:34, 05/04/2021
HaberlerDünya
Prens Hamza’dan sesli mesaj: Boyun eğmeyeceğim

Ürdün’de gerilim artıyor… Hafta sonu kraliyet ailesi üyelerinden eski veliaht prens Hamza’nın ve yakın çevresinin gözaltına alınmasıyla başlayan gerilim devam ediyor.

Gözaltına alınan ve ev hapsinde tutulan Ürdün’ün eski veliaht prensi Hamza bugün bir ses kaydı yayınladı. Hamza, ordunun dış dünyayla iletişim kurmama çağrısına olumsuz yanıt vereceğini açıkladı.

Kral Abdullah’ın üvey kardeşi olan Prens Hamza, “Ben mücadeleme devam edeceğim ve benim dışarı çıkmama, tweet atmama, ailemi görmeme engel olma çağrılarına boyun eğmeyeceğim” dedi.

Prens Hamza, ülkenin güvenlik ve istikrarına zarar vereceği gerekçesiyle cumartesi üst düzey yetkililerle birlikte gözaltına alınmıştı.

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