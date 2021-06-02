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Harry ve Meghan’ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları çıktı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Santa Barbara'daki evlerinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. Yapılan ilk incelemelerde kemiklerin, bölgede 10 bin yıl öncesinde yaşayan Çumaşlara ait olabileceği değerlendiriliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:57, 02/06/2021
HaberlerDünya
Harry ve Meghan’ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları çıktı

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor. Kraliyet ailesiyle ilgili ortaya attıkları iddialar ve verdikleri röportajlarla sık sık haber olan çift, bu kez Santa Barbara’da satın aldıkları evle manşetlerde.

Çiftin geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 milyon dolar ödeyerek aldıkları evin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. Daily Mail’in haberine göre, Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada kalıntıların 10 bin yıl öncesine kadar dayanabileceği belirtildi.

ÇUMAŞLARA AİT OLABİLİR

Gazetenin haberinde bulunan kemiklerin genç bir çifte ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Kemikler inceleme altına alınırken, yapılan ilk çalışmalar kalıntıların Kızılderili topluluklarından Çumaşlara ait olabileceğini gösteriyor.

9 ODALI, 16 BANYOLU SARAY YAVRUSU

Prens Harry ve Meghan'ın 18 bin metrekarelik evinin 9 odası ve 16 banyosu bulunuyor. 2003 yılında inşa edilen ve adeta küçük bir saray yavrusu olan evde tenis kortu, havuz, kütüphane, sauna, spor salonu, oyun odası, sinema salonu ve şarap mahzeni de yer alıyor.

Çiftin birbirinden ünlü komşuları arasında ise Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ve Gwyneth Paltrow gibi isimler dikkat çekiyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:39,