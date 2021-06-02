Harry ve Meghan’ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları çıktı

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının gündeminden düşmüyor. Kraliyet ailesiyle ilgili ortaya attıkları iddialar ve verdikleri röportajlarla sık sık haber olan çift, bu kez Santa Barbara’da satın aldıkları evle manşetlerde.

Çiftin geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 milyon dolar ödeyerek aldıkları evin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. Daily Mail’in haberine göre, Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada kalıntıların 10 bin yıl öncesine kadar dayanabileceği belirtildi.

ÇUMAŞLARA AİT OLABİLİR



Gazetenin haberinde bulunan kemiklerin genç bir çifte ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Kemikler inceleme altına alınırken, yapılan ilk çalışmalar kalıntıların Kızılderili topluluklarından Çumaşlara ait olabileceğini gösteriyor.

9 ODALI, 16 BANYOLU SARAY YAVRUSU



Prens Harry ve Meghan'ın 18 bin metrekarelik evinin 9 odası ve 16 banyosu bulunuyor. 2003 yılında inşa edilen ve adeta küçük bir saray yavrusu olan evde tenis kortu, havuz, kütüphane, sauna, spor salonu, oyun odası, sinema salonu ve şarap mahzeni de yer alıyor.

Çiftin birbirinden ünlü komşuları arasında ise Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ve Gwyneth Paltrow gibi isimler dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir Bashir skandalı büyüyor: Annemiz bu yüzden öldü

İlginizi Çekebilir 26 yıl sonra ortaya çıktı... Prenses Diana'yı resmen kandırmış