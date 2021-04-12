Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Prens Harry: Prens Philip müthiş bir şakacıydı

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry, 99 yaşında hayatını kaybeden büyükbabası Prens Philip’i "bir hizmet adamı" ve "müthiş bir şakacı" olarak nitelendirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:04, 12/04/2021
HaberlerDünya
Prens Harry: Prens Philip müthiş bir şakacıydı

İngiliz Kraliyet'indeki üst düzey görevlerinden ayrılan Prens Harry, 9 Nisan'da hayatını kaybeden büyükbabası Edinburgh Dükü Prens Philip hakkında konuştu. Prens Harry, büyükbabasını “bir hizmet adamı” ve “müthiş bir şakacı” olarak nitelendirdi.

Büyükbabasına saygılarını sunan Prens Harry, “(Prens Philip'in) gerçekten keskin bir zekası vardı ve çekiciliği ile herhangi bir odada dikkat çekebiliyordu. Ayrıca bir an sonra ne söyleyeceğini asla bilemiyordunuz. O, en uzun süre hüküm süren Kraliçe'nin eşi, ödüllü bir asker, Prens ve Dük olarak hatırlanacak. Ancak benim için, geçtiğimiz yıl sevdiklerini, büyükanne ve büyükbabasını kaybeden birçoğunuzunki gibi o da benim büyükbabamdı: mangal ustası, müthiş bir şakacı ve sonuna kadar küstah” dedi.

Prens Harry ayrıca, Prens Philip’in Kraliçe II. Elizabeth'e “eşi benzeri olmayan bir sadakatle bağlı” olduğunu söyleyerek, “Büyükbaba, hizmetin, büyükanneme olan bağlılığın ve her zaman kendin olduğun için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
Prens William da büyükbabası hakkında konuşmuştu

İlginizi ÇekebilirPrens William'dan 'Prens Philip' mesajıPrens William'dan 'Prens Philip' mesajıİlginizi ÇekebilirPrens Philip'in doğum belgesi ortaya çıktıPrens Philip'in doğum belgesi ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirPrens Philip'in cenaze töreni belli olduPrens Philip'in cenaze töreni belli oldu