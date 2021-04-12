Prens Harry: Prens Philip müthiş bir şakacıydı

İngiliz Kraliyet'indeki üst düzey görevlerinden ayrılan Prens Harry, 9 Nisan'da hayatını kaybeden büyükbabası Edinburgh Dükü Prens Philip hakkında konuştu. Prens Harry, büyükbabasını “bir hizmet adamı” ve “müthiş bir şakacı” olarak nitelendirdi.

Büyükbabasına saygılarını sunan Prens Harry, “(Prens Philip'in) gerçekten keskin bir zekası vardı ve çekiciliği ile herhangi bir odada dikkat çekebiliyordu. Ayrıca bir an sonra ne söyleyeceğini asla bilemiyordunuz. O, en uzun süre hüküm süren Kraliçe'nin eşi, ödüllü bir asker, Prens ve Dük olarak hatırlanacak. Ancak benim için, geçtiğimiz yıl sevdiklerini, büyükanne ve büyükbabasını kaybeden birçoğunuzunki gibi o da benim büyükbabamdı: mangal ustası, müthiş bir şakacı ve sonuna kadar küstah” dedi.

Prens Harry ayrıca, Prens Philip’in Kraliçe II. Elizabeth'e “eşi benzeri olmayan bir sadakatle bağlı” olduğunu söyleyerek, “Büyükbaba, hizmetin, büyükanneme olan bağlılığın ve her zaman kendin olduğun için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Prens William da büyükbabası hakkında konuşmuştu

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