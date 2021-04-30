Prens Harry TV programından utanç duyuyor

Kraliyet ailesiyle iplerin kopma noktasına gelmesine sebep olan Prens Harry hakkında dikkat çekici bir iddia Prens Harry’nin biyografisini yazan yazar Duncan Larcombe’dan geldi.

Kraliyet ailesinin profilini yayınlayarak şöhrete kavuşan yazar, Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın ABD’de Oprah Winfrey’nin programına katılarak ırkçılık suçlamalarında bulunmasını değerlendiren yazar, Prens Harry’nin durumunu değerlendirdi.

Larcombe, “36 yaşındaki Harry açıkça kırılmış ve Meghan’ın kraliyet ailesiyle yaşadıklarından dolayı öfkelenmiş. Röportajda da bunu kullandı. Fakat İngiltere’ye dedesinin cezanesine geldiğinde utanç duyduğuna, pişman olduğuna ve garip hissettiğine dair hiç şüphem yok” dedi.

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