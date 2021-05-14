Prens Harry’den ipleri tamamen koparacak sözler: Hayvanat bahçesinde yaşamak gibi

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak eşi ve çocuğuyla ABD’ye yerleşen Prens Harry, uzun süre konuşulan ve ailesiyle ipleri kopma noktasına getiren Oprah Winfrey röportajından sonra yeniden gündemde.

Eşi Meghan Markle ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Prens Harry, Dax Shepard’ın Armchair Expert isimli podcast programına konuk oldu. Kraliyet ailesindeki yaşamını ‘The Truman Show’ filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeten Harry, çocukluk dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Prens Harry, “Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim. Bu yüzden bu döngüyü kırmak ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor” dedi.

‘PERDENİN ARKASINI GÖRDÜM’

20’li yaşlarındayken Kraliyet görevi üstlenmek istemediğini fark ettiğini belirten Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın başına gelenlerin bunu görmesini sağladığını vurguladı.

Harry, “Perdenin arkasında olanları gördüm. Nasıl bir iş modeli olduğunu, operasyonların nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bu The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum” diye konuştu.

‘TERAPİYLE KAFAMI KUMDAN ÇIKARDIM’



Psikolojik yardım aldığı süreçten de bahseden Prens Harry, “Meghan, kontrol edemediğim şeylerin bana zarar verdiğini söyleyebiliyordu. Terapi sayesinde kafamı gömdüğüm kumdan çıkarabildim. Parçaları birleştirmeye başladım ve babamın ailesinin ona davrandığı gibi bana davrandığını gördüm. Peki ben bunu kendi çocuklarım için nasıl değiştirecektim? İşte buradayım, ailemi alıp ABD’ye taşındım. Plan bu değildi ancak bazen ailenizi ve ruh sağlınızı ön plana koyarak kararlar almanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’de yaşadığı özgürlük hissini anlatan Prens Harry, “Kafamı yukarı kaldırıp farklı hissedebiliyorum. Hem benim hem de Meghan’ın omuzlarındaki yük kalktı. Etrafta özgürce yürüyebiliyor, Archie’yi bisikletimin arkasına alıp gezebiliyorum. Daha önce bunu yapma şansım olmamıştı” dedi.

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