Prens Harry’den Kraliyet ailesine bir şok daha… 20 milyon dolarlık kitap anlaşması: Her şeyi anlatacak

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak eşi ve çocuğuyla ABD'ye yerleşen Prens Harry, uzun süre konuşulan ve ailesiyle ipleri kopma noktasına getiren Oprah Winfrey röportajından sonra bir kez daha gündemde.

Meghan'ın bir dönem intihar etmeyi düşünmesi ve oğlu Archie'nin ten rengiyle ilgili sorular yöneltildiğini söz konusu röportajda anlatan Harry, Kraliyet ailesine bir şok daha yaşatmaya hazırlanıyor.

Dedesi Prens Philip’in cenazesi ve annesi Prenses Diana’nın heykelinin açılışı için olmak üzere iki kez İngiltere’ye dönen Harry’nin, burada babası Prens Charles ve ağabeyi Prens William’la buzları erittiği iddia edilmişti. Ancak İngiliz basını, ‘Megxit’ olarak adlandırılan ve Meghan ile Harry’nin aileden koparak ABD’ye gidiş sürecinin bir kitapta anlatılacağını yazdı.

HERKESTEN GİZLEDİ

Daily Mail’in haberine göre Prens Harry’nin kitap için gizli bir anlaşma yaptığı ve bu konudan Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles başta olmak üzere hiçbir ailesi üyesine bahsetmediği belirtildi. İngiltere’nin en büyük yayınevlerinden Penguin Random House’la anlaşan Harry’nin, kitap karşılığında alacağı 20 milyon dolar ücreti hayır işlerine bağışlayacağı öne sürüldü.

Kitabın isminin henüz belli olmadığı, yazım süreci için son tarihin Ekim ayı olduğu öğrenildi. Kitabın önümüzdeki yıl satışa çıkması bekleniyor.

HAYVANAT BAHÇESİ BENZETMESİ

İkinci çocukları Lilibet’i kısa süre önce kucaklarına alan çiftten Harry, daha önce bir podcast programında Kraliyet ailesindeki yaşamını ‘The Truman Show' filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzetmişti.

Prens Harry, “Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim. Bu yüzden bu döngüyü kırmak ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım' dememiz gerekiyor” dedi.

‘PERDENİN ARKASINI GÖRDÜM'

20'li yaşlarındayken Kraliyet görevi üstlenmek istemediğini fark ettiğini belirten Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın başına gelenlerin bunu görmesini sağladığını vurgulayarak, “Perdenin arkasında olanları gördüm. Nasıl bir iş modeli olduğunu, operasyonların nasıl yürüdüğünü biliyorum ve bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bu The Truman Show ile hayvanat bahçesinde olmanın karışımı gibi bir durum” ifadelerini kullanmıştı.

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