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Prens Louis üç yaşında: Doğum günü fotoğrafını Düşes Kate çekti

İngiltere'de tahtın beşinci sıradaki varisi Prens Louis, üç yaşına girdi. Prens'in doğum günü için paylaşılan fotoğrafı, annesi Düşes Kate Middleton çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:03, 23/04/2021
HaberlerDünya
Prens Louis üç yaşında: Doğum günü fotoğrafını Düşes Kate çekti

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in ölümünün ardından zor günler geçiren Kraliyet ailesi, peş peşe gelen doğum günleriyle gündemde.

21 Nisan’da 73 yıl sonra ilk kez Prens Philip olmadan bir doğum günü geçiren Kraliçe Elizabeth 95 yaşına girmişti. Kraliçe’den iki gün sonra bugün Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın üçüncü çocukları Prens Louis doğum gününü kutluyor.

Prens William ve Düşes Kate Middleton geçtiğimiz yıllarda çocuklarıyla birlikte bu pozu vermişti.

Bugün 3 yaşına giren Prens Louis için annesi Düşes Middleton bir fotoğraf paylaştı. Middleton’ın paylaştığı fotoğrafta Prens Louis okula gitmeden önce bisiklete binerken görülüyor.

Prens Louis, dedesi Prens Charles, babası Prens William, ağabeyi Prens George ve ablası Prenses Charlotte’ın ardından tahtın beşinci sıradaki varisi konumunda bulunuyor.

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İngiltere okul
Yayınlanma Tarihi:07:44,