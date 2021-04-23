Prens Louis üç yaşında: Doğum günü fotoğrafını Düşes Kate çekti

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in ölümünün ardından zor günler geçiren Kraliyet ailesi, peş peşe gelen doğum günleriyle gündemde.

21 Nisan’da 73 yıl sonra ilk kez Prens Philip olmadan bir doğum günü geçiren Kraliçe Elizabeth 95 yaşına girmişti. Kraliçe’den iki gün sonra bugün Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın üçüncü çocukları Prens Louis doğum gününü kutluyor.

Bugün 3 yaşına giren Prens Louis için annesi Düşes Middleton bir fotoğraf paylaştı. Middleton’ın paylaştığı fotoğrafta Prens Louis okula gitmeden önce bisiklete binerken görülüyor.

Prens Louis, dedesi Prens Charles, babası Prens William, ağabeyi Prens George ve ablası Prenses Charlotte’ın ardından tahtın beşinci sıradaki varisi konumunda bulunuyor.