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Prens Philip hastaneden çıktı: 1 ay sonra ilk kez görüntülendi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, kalp ameliyatı geçirdikten sonra hastaneden taburcu oldu. 1 ay hastanede kalan Prens Philip, çıkar çıkmaz Kraliçe II. Elizabeth'in yanına Windsor Kalesi'ne gitti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:38, 16/03/2021
HaberlerDünya
Prens Philip hastaneden çıktı: 1 ay sonra ilk kez görüntülendi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip, yaklaşık bir aylık bir tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Kral VII. Edward Hastanesi’nden polis ve korumalar eşliğinde ayrılan Prens Philip, Kraliçe II. Elizabeth’in yanına, Windsor Kalesi’ne gitti.

Prens Philip’in konvoyu.

Prens Philip, ilk olarak “kendini iyi hissetmediği” gerekçesiyle önlem olarak 16 Şubat’ta Kral VII. Edward Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak 1 Mart’ta ambulansla St. Bartholomew Hastanesi’ne nakledilmişti.

Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi’ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburgh Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirirken, bu şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre oldu.

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İngiltere Polis
Yayınlanma Tarihi:14:36,