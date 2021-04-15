Prens Philip’in cenazesi öncesi kriz: Kraliçe üniforma giymeyi yasakladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde gerçekleştirilecek cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, törene katılacak iki önemli konukla ilgili üniforma sorunu gündeme geldi.

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, Kraliyet üyelerinin, resmi davet ve törenlere geleneksel olarak sahip oldukları onursal unvanları yansıtan askeri üniformalar ve madalyalar ile katıldıkları fakat Prens Andrew ve Prens Harry'nin bu geleneği yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin Saray içinde tartışmalar olduğu öne sürüldü.

Kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry'nin, aynı zamanda unvanlarından da feragat etmesi nedeniyle cenaze törenine üniforma ile katılamayacak olmasının gerilime neden olduğu belirtildi.

ANDREW UNVANLARINI KORUYOR



Prens Andrew'un da cinsel taciz suçlamaları ile tutulduğu cezaevinde intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle törende üniforma giymesinin hoş karşılanmadığı iddia edildi.

Söz konusu skandallar nedeniyle görevlerinden ayrılan fakat askeri unvanlarını koruduğu için üniforma giyme hakkına sahip olan Prens Andrew'un, babasının cenazesine askeri üniforma ile katılmak istediği fakat bu durumun kraliyet ailesi içinde sorun yarattığı öne sürüldü.

TAKIM ELBİSE GİYECEKLER



Haberlerde ayrıca, İngiltere Kraliçesi'nin, oğlu Prens Andrew ve torunu Prens Harry'nin törende askeri üniforma giyip giyemeyeceği konusundaki sorunu çözmek için devreye girdiği aktarıldı. Buckingham Sarayı'ndan söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, haberlerde 94 yaşındaki Kraliçe'nin herhangi bir utançtan kaçınmak amacıyla cenazede hiçbir aile üyesinin üniforma giymemesine karar verdiği öne sürüldü. Kraliçe'nin kararı doğrultusunda kraliyet ailesinin erkek üyelerinin cenazeye takım elbise ile katılmaları bekleniyor.

AKTİF OLARAK SADECE ONLAR GÖREV YAPTI



İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, prenslerin aktif olarak orduda görev yapmış tek aile üyeleri olmaları da tartışmayı alevlendirdi. Prens Andrew 1982 yılında Falkland Adaları ihtilafında, Prens Harry ise Afganistan’da aktif olarak görev yapmıştı. Büyükbabasının cenaze törenine Meghan Markle ile evlenirken giydiği üniforma ile katılmak isteyen Prens Harry'nin, kraliyet unvanlarından feragat ettiği için törene üniforması ile katılamayacağının söylendiği ve Afganistan’da iki dönem görev yapan Prens'in bu karar nedeniyle öfkelendiği de iddia ediliyor.