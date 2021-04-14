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Prens Philip’in ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth’ten ilk görev

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin ardından ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:21, 14/04/2021
HaberlerDünya
Prens Philip’in ölümünün ardından Kraliçe Elizabeth’ten ilk görev

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Kraliçe ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi

Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Kraliyet Ailesi'ne bağlı üst düzey görevlilerinden biri olan ve Lord Chamberlain sıfatıyla görev yapan Earl Peel’in emekliliği için Windsor Kalesi’nde dün düzenlenen törene ev sahipliği yaptı.

İsmi açıklanmayan bir kraliyet yetkilisi, Kraliyet Ailesi'nin “koşullara uygun görevler üstlenmeye” devam edeceklerini söyledi.
Öte yandan, 14 yıldan fazla süredir Lord Chamberlain olarak görev yapan Earl Peel, geçtiğimiz yıl emekli olacağını açıklamıştı.

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