Prens William dedesi Philip’in son durumunu açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip 17 Şubat'ta kendini iyi hissetmediği için tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Prens William, büyükbabası Prens Philip'in durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bir aşı merkezine yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William, 99 yaşındaki Edinburgh Dükü'nün durumunun iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Prens Charles da Cumartesi günü babası Prens Philip'i hastanede ziyaret etmiş ancak sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmamıştı.

Edinburgh Dükü Prens Philip, başkent Londra’daki King Edward VII hastanesinde tedavi görüyor.