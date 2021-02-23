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Prens William dedesi Philip’in son durumunu açıkladı

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan büyükbabası Edinburgh Dükü Prens Philip’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:08, 23/02/2021
HaberlerDünya
Prens William dedesi Philip’in son durumunu açıkladı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip 17 Şubat'ta kendini iyi hissetmediği için tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Prens William, büyükbabası Prens Philip'in durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bir aşı merkezine yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William, 99 yaşındaki Edinburgh Dükü'nün durumunun iyi olduğunu ve gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Prens William, Norfolk’ta bir aşı merkezini ziyaret etti.

Prens Charles da Cumartesi günü babası Prens Philip'i hastanede ziyaret etmiş ancak sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmamıştı.

Edinburgh Dükü Prens Philip, başkent Londra’daki King Edward VII hastanesinde tedavi görüyor.

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Cumartesi İngiltere Sağlık
Yayınlanma Tarihi:15:03,