Prens William, kardeşinin daha fazla açıklama yapmasından korkuyor

Çift, kraliyet ailesini ırkçılıkla suçlamış, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Markle’a kimsenin yardımcı olmadığını ileri sürmüş ve hatta bu süreçte ünlü oyuncunun intiharı bile düşündüğünü belirtmişlerdi.

Page Six’in haberine göre kraliyet ailesine yakın bir kaynak; Prens William’ın, kardeşi Harry’nin daha fazla ileri gidip bomba etkisi bırakacak açıklamalar yapmasından korkuyor. Hatta tahtın varisi, sonraki açıklamaların çok daha büyük sorunlara neden olabileceğinden endişeleniyor.

Harry, Winfrey ile sohbetinde babası Prens Charles’ın çok acı çektiğini de belirtmişti: “Babam bana küçükken derdi ki; ‘benim için böyleydi, senin için de böyle olacak.'”

Mail’e konuşan kaynak; Prens William’ın kardeşinin yaptığı açıklamalardan sonra sadece hayal kırıklığına uğramadığını, aynı zamanda büyük endişe duyduğunu söyledi.

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