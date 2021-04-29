Prens William ve Düşes Kate evliliklerinde 10 yılı devirdi: Özel paylaşımla kutladılar

İngiltere Kraliyet ailesi, Prens Harry ve Meghan Markle’ın şok suçlamaları ve Prens Philip’in ölümüyle son aylarda zor günler geçirirken, nihayet güzel bir haberle gündeme geldi.

Tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, evliliklerinde 10. yılı geride bıraktı. Çift, bu özel gün üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Çiftin Instagram’daki resmi hesabı Kensington Royal üzerinden, William ve Kate’in iki kare fotoğrafı paylaşıldı. Çiftin kahkahalar atarak verdikleri pozlar, İngiliz basınında ‘ilk günkü mutluluklarını koruyorlar’ şeklinde yorumlandı.

Prens William ve Düşes Kate Middleton’ın, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.