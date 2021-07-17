Presena buzulunda muşambalı önlem: Yüzde 70’ini kurtardı

Küresel ısınma nedeniyle dünyada buzullar erimeye devam ederken, araştırmacılar da iklim kriziyle mücadele etmeye çalışıyor. İtalya’da Val di Sole ve Valle Camonica sınırında, Trentino ve Lombardiya bölgeleri arasında yer alan Presena buzulu, bu yıl da erimenin önüne geçebilmek için muşamba ile kaplandı.

Buzul, 1993’ten bu yana hacminin üçte birinden birinden fazlasını kaybederken, iklim uzmanları 2008’den bu yana buz dağının yüzde 70’ini muşamba yöntemiyle kurtarmayı başardı.

Her yıl kayak sezonu sona erdiğinde güneş ışığını yansıtan jeotekstil brandalar kullanılarak buzuldaki erime durdurulmaya çalışılıyor. Kaymaması için birbirine dikilen muşambalar, eylül ayının gelmesiyle kaldırılıyor.

KURULMASI 6 HAFTA SÜRÜYOR



Her yıl buzulu muşamba ile örten Carosello-Tonale şirketinin başkanı Davide Panizza, “Buzul sürekli olarak küçülüyor, bu yüzden mümkün olduğunca fazla alanı kaplıyoruz. Birkaç Avusturya buzulunda da bizimkine benzer sistem var, ancak brandaların kapladığı yüzey çok küçük. Avusturya yapımı muşambaların her biri 450 dolara mal oluyor. Bunları kurması ve kış tekrar gelmeden kaldırılması 6’şar hafta sürüyor” ifadelerini kullandı.