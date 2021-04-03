Proje ortaya çıktı: ABD Başkanı için süpersonik uçak

ABD’de California merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Başkanlık uçağı Air Force One’ın yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.

2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşacağı ifade edildi. Çift motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

Exosonic’te görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, “Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz” dedi.

Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak bilinen ‘alaca doğan’ kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Öte yandan uçakta, iki mutfağın ve iki tuvaletin yer alacağı açıklandı.