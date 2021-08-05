Protestocu öğrencileri öldüren Sudanlı paramiliter subaylara idam cezası

Geçiş dönemi hükümetiyle yönetilen Sudan'da tarihi bir karar verildi. Başkan Yardımcısı'nın bile desteklediği paramiliter RSF subayları, 6 öğrencinin ölümünden suçlu bulunarak, idam cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sudan’da mahkeme, 2019’da ülkedeki ekonomik zorlukları protesto eden 6 öğrencinin öldürülmesi hakkında kararını bugün verdi. Olaylarda yargılanan ve paramiliter Hızlı Destek Güçleri’ne mensup (Rapid Support Forces- RSF) 6 subayın idam cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Şu an bir geçiş yönetimi yaşayan Sudan’da, Başkan Yardımcısı’nın da desteklediği RSF subaylarının, bu cinayetlerden yargılanıyor ve idam cezasına çarptırılıyor oluşu, hükümetin onlarca yıllık otokratik İslamcı yönetimin ardından demokratikleşme taahhüdünün bir testi olarak görülüyor.

Cinayetlerin işlendiği Elobeid’deki sivil mahkeme, RSF subaylarının mahkumiyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, sanıkların RSF yasalarını çiğnediğini ve bireysel davrandıklarını belirtti.

Altılının karara itiraz edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Genç kurbanlar, 3 Haziran 2019’da kıdemli Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i deviren bir ayaklanmanın ardından demokratik hükümete daha hızlı geçiş talep eden yüzlerce öğrenciden altısıydı…

2000’lerin başında Darfur ihtilafı sırasında yaptıkları vahşice saldırılarla bilinen Beşir’e sadık Canjaweed milislerinden ortaya çıkan RSF üyeleri, ayaklanma sonrası kan dökülmesinden sorumlu tutuldu.

Mayıs ayında, başka bir RSF üyesi, Haziran saldırısından kısa bir süre sonra bir protestocuyu ezerek öldürmekten suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı.

İlginizi Çekebilir Sudan'da can kaybı yükseliyor