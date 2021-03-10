Pulun üstündeki harita tepki toplamıştı! IKBY’den açıklama geldi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçtiğimiz hafta Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk defa Irak'a giden Papa olan Francis, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'i de ziyaret etti.

Erbil’deki bir stadyumda 10 bin kişilik ayin düzenleyen Papa Francis, tören öncesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yetkililer ile görüştü.

Görüşmede Papa'nın ziyareti için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılması planlanan 6 farklı hatıra pulu da takdim edildi.

Papa’nın figürüne yer verilen bir pulda, başının arkasındaki haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi bir çok kentimiz sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edilmişti. Söz konusu pul büyük tepki topladı.

IKBY’DEN PUL AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in tarihi Irak ziyareti sonrası hatıra olarak basılan pullara tepki göstermesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama geldi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil yaptığı açıklamada, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in yapmış olduğu ziyaretin hatırasına bazı sanatçıların pul basma önerisinde bulunduklarını belirterek, söz konusu pulların Ulaştırma ve İletişim Bakanlığına gönderildiğini ve hükümet tarafından henüz onaylanmadığını aktardı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: HADDİNİ BİLMEZLER

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

* Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir.

* Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.

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