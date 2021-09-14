Putin, Esad’ı ağırladı: Yabancı askerler engel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşürken Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan Suriye'ye gönderilen yabancı askerlerin, ülkenin tamamı üzerinde Suriye hükümeti tarafından hakimiyet kurulmasına engel oluşturduğunu ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Kremlin’den görüşme hakkında bu sabah yapılan açıklamada ikilinin Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldiği ve Putin’in Esad’ı seçimleri kazanmasından ötürü kutladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Putin, “Teröristlere ciddi zararlar verildi ve sizin önderliğinizdeki Suriye hükümeti toprakların %90’ını kontrol altına aldı” dedi.

Rusya’nın desteği Esad’ın 2011 yılında başlayan iç savaşta muhaliflere kaybettiği toprakların neredeyse tamamını geri almasını sağladı. Esad, Putin’e Suriye’ye yaptığı insani yardım ve “terörün yayılmasını” önlemek için verdiği uğraş nedeniyle teşekkür etti.

YAPTIRIMLAR GAYRİMEŞRU



Esad, Rusya ve Suriye ordularının Suriye’deki “işgal altındaki toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturmayı” başardığını söylerken bazı ülkelerin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının “insanlık dışı” ve “gayrimeşru” olduğunu ifade etti.

Esad ve Putin Moskova’da en son 2015 yılında bir araya gelmişti.