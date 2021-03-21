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Putin, taygada tatile çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile birlikte Sibirya'da geçiriyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:06, 21/03/2021
HaberlerDünya
Putin, taygada tatile çıktı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hafta sonunu Sibirya’da geçirdiği bildirildi.

Başkan Putin’e Savunma Bakanı Sergei Shoigu’nun eşlik ettiği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu’nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti.

Ayrıca Bakan Shoigu’nun, Başkan Putin’e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edildi.