Putin ve Biden, Cenevre’de görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk yüz yüze görüşmesinin ne zaman ve nerde olacağına dair Kremlin’den resmi açıklama geldi. Biden ve Putin’in haziran ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde ilk yüz yüze görüşecek.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından dün Biden ve Putin görüşmesine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Beyaz Saray tarafından Patruşev-Sullivan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, “Toplantı, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı” denilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ise, 20 Mayıs’ta İzlanda'nın başkenti Reykjavik’de düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ilk kez ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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