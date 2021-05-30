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Putin ve Lukaşenko, muhalif gazeteci krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Soçi'de bir araya geldi. İki lider, ekonomi, ticaret, pandemi konularının yanında acil inişe zorlanan Ryanair uçağından alıkonulan muhalif gazeteci krizini de görüştü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:19, 30/05/2021
HaberlerDünya
Putin ve Lukaşenko, muhalif gazeteci krizini görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ryanair uçağının Minsk’e zorunlu iniş yapması ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve Rus uyruklu kız arkadaşı Sofya Sapega’nın gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin detayları paylaştığı ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Belarus Cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşına Ryanair uçağıyla ilgili durumu derinlemesine anlattı. Vladimir Putin’in girişimi üzerine Rus uyruklu Sofya Sapega’nın gözaltına alınması sorunu gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na olayın yakından izlenmesi talimatı verdi. İstişarelerde ayrıca hava trafiğinin organize edilmesi konuları da ele alındı. İki ülkenin ilgili kurumlarına, yaklaşan yaz tatili sezonu ve Belarus vatandaşlarının Avrupa ülkelerinden anavatanlarına dönme ihtiyacı da dahil olmak üzere hava iletişiminin tüm yönlerini çalışmaları için talimat verildi” denildi.

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