Putin’den çok sert uyarı: Kırmızı çizgiyi aşarsanız pişman olursunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin her yıl 21 Nisan’da düzenlenen Federal Meclis konuşmasında, tüm ülkeleri Rusya ile ilişkilerde kırmızı çizgiyi geçmemeleri konusunda uyararak, “Kırmızı çizgiyi geçmeyin. Bizi provoke etmeyin, yoksa hiçbir zaman bu kadar pişman olduğunuzu hatırlayamayacağınız sonuçlarla karşılaşırsınız” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA’YI SUÇLAMAK SPOR OLDU’

Rusya’nın kendi çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğini vurgulayan Putin, “Herhangi bir sebepten ya da hiçbir sebep yokken Rusya’yı suçlamak bir dizi ülke için bir tür spor haline geldi. Köprüleri yakmak istemiyoruz, herkesle iyi ilişkiler istiyoruz ama eğer birileri bizim iyi niyetimizi zayıflık sayarsa, şunu bilmeli ki Rusya’nın cevabı simetrik, hızlı ve sert olur” diye konuştu.

‘BATI SUİKAST PLANINA SESSİZ KALDI’

Putin, Batı medyası ve liderlerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya yönelik suikast ve darbe planına ilişkin gelişmelere sessiz kaldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, “Lukaşenko hakkında farklı bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ancak suikast faaliyeti çok fazla” dedi.

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