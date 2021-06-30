Putin’den Karadeniz’deki İngiliz gemisine sert tepki

Bu hafta Karadeniz’de gerçekleşen askeri tatbikat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldığı bir canlı yayında çok sert açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’e ulaşan ve Kırım açıklarında seyrederek Londra-Moskova hattında tansiyonun yükselmesine sebep olan HMS Defender isimli İngiliz savaş gemisinin bölgedeki varlığını eleştiren Putin, “O geminin amacı bölgedeki Rus askerlerinin nasıl tepki vereceğini görmekti. Elbette bu bir provokasyondu” dedi.

Putin, “Biz Kırım açıklarına gelen İngiliz savaş gemisini batırsaydık bile dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı’na girmesini olası görmüyorum” ifadelerini kullandı.

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