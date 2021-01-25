Putin’den saray açıklaması: Vatandaşlarımızın beynini yıkamaya karar verdiler

Üniversite öğrencileriyle telekonferans yoluyla görüşen Putin bir kız öğrencinin sarayı olduğu iddialarının doğru olup olmadığını sorması üzerine, “Bu iddialar zaten 10 yıldır dolaşıyor. Şimdi ise uygun bir fırsat bulup tüm bu malzemeler ile vatandaşlarımızın beynini yıkamaya karar vererek internetten bu gibi görüntüler paylaşmaya başladılar. Burası ne benim ne de yakınlarımın” dedi.

“MONTAJ” DEDİ

“Kelebek stili yüzdüğüm sırada çekilen bir fotoğraf koymuşlar” diyen Rus lider, “Bazen böyle yüzmeyi seviyorum. Fotoğrafta, hiçbir zaman bulunmadığım bir havuzda görülüyorum. Bunun hangi havuz olduğunu bilmiyorum ancak bu şekilde yüzdüm. Ne zaman ve nerede? 2016 yılında Yenisey’de. Dolayısıyla bu basit bir derleme, montaj” ifadelilerini kullandı.

PUTİN, NAVALNY PROTESTOLARINI TEHLİKELİ BULDU

Toplantıda ayrıca Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması üzerine ülkedeki birçok kentte başlayan protesto gösterilerini değerlendiren Putin, “Herkesin yasaların öngördüğü şekilde kendisini ifade etme hakkı vardır. Yasaların ötesine geçildiğinde ise bu ters etki doğurur ve tehlikelidir. Kimse yasadışı eylemlere başvurmamalıdır. Siyasilerin sorumluluğu vardır” diyerek Navalny'yi gösterileri organize etmekle suçladı.

Putin ayrıca sokaklarda polisle çatışan bazı grupları terörist olarak nitelendirerek, “Hiçbir koşulda kadın ve çocuklar öne sürülmemelidir. Bunlar teröristlerin taktikleridir. Hiçbir koşulda çocuklar gösterilere çekilmemelidir” dedi.

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