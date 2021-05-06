Ramazan Bayramı’nda yasak geldi, yollar kilitlendi

Reuters haber ajansının servis ettiği ve havadan çekilmiş fotoğraflar Ramazan Bayramı öncesinde Endonezya’ya getirilen seyahat yasağının ülkeyi karıştırdığını gözler önüne serdi.



6 Mayıs ile 17 Mayıs arasında deniz yolu, kara, havayolu ve demiryolu aracılığıyla seyahatin yasaklanması ile birlikte milyonlarca insan yasakları bertaraf etmek için sokaklara döküldü.



Havadan çekilen fotoğraflarda milyonlarca insanın otomobil ve otobüslerle şehir dışına kaçmaya çalıştığı görülürken, Cikupa Otobanı’ndan çekilen fotoğraflar trafik kuyruğunun ve gişelerde trafiğin kilometrelerce uzadığını açıkça ortaya koyuyor.