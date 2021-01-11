Resmen açıkladı: Trump’ın azil süreci belli oldu

Aylardır ülkeyi kutuplaştıran ve asılsız iddialar ile ABD’yi karıştıran ve geren Trump’a karşı tepkiler artıyor…

Geçen hafta Kongre’de 2020 seçimlerinin tescillendiği sırada Trump’ın körüklediği destekçilerinin Kongre’yi basması ve olaylarda 5 kişinin ölmesi sonrasında Demokratlar’ın yanı sıra Cumhuriyetçi senatörler de Trump’ın görevini bırakması gerektiğini söylemeye başladı.

ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş olayın mimarı olarak gösterilen Trump’ın görevden alınması ile ilgili kritik bir açıklama Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den geldi. Trump’ın “Çatlak Pelosi” lakabını taktığı Pelosi, Trump’ın azil sürecinin başlamasının şartlarını açıkladı.

“TRUMP BİR TEHDİT”

Pelosi, “Eğer Başkan Yardımcısı Mike Pence v e kabine Trump’ı görevden almazsa azil için oylamaya başlayacağız” dedi. Pelosi, yaşanan kanlı baskından Trump’ın sorumlu olduğunu söylerken, “O bu ulusa acil bir tehdit” ifadesini kullandı.

Bugün Temsilciler Meclisi’nin bağlayıcılığı olmayan bir çağrı ile Pence’in anayasanın 25’inci maddesi uyarınca Trump’ın görevlerinden almasını talep edeceği açıklandı. Eğer Pence bu çağrıya 24 saat içerisinde kulak vermezse, Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil süreci başlayacak.

TRUMP BİR İLK OLACAK

Eğer Trump hakkında azil süreci başlarsa, bu durumda sağcı lider ABD tarihinde ikinci kez azil süreci başlatılan ilk ABD Başkanı olacak. Geçen yıl Ukrayna’ya baskı yaparak Demokrat rakibi Joe Biden’a iftira atmaya çalıştığı iddiasıyla azil süreci başlatılan Trump’ı o dönemde Senato’daki Cumhuriyetçi yoğunluk korumuştu.

ABD tarihinde daha önce 1868’de Andrew Johnson, 1998’de Bill Clinton ve 2020’de Donald Trump azil sürecine girmiş ve görevlerine tutunmayı başarmışlardı. Trump’ın bu ikinci azil süreci ise ABD tarihinde bir ilk olacak. Watergate Skandalı’nın baş aktörü Richard Nixon da azil süreci başlamadan görevinden istifa etmişti.

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