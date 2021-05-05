Restorana hamam böcekli saldırı anı kamerada

Tayvan’ın başkenti Taipei’de ki bir restorana hamam böcekli saldırı düzenlendi. Restorana giren siyah kıyafetli 2 şahıs, yanlarında getirdikleri binden fazla hamam böceğini restoranın ortasına saçtı.

Taipei Emniyet Müdürü Chen Jia-chang yaptığı açıklamada, olayın muhtemelen Bamboo Union suç örgütüne borçlu olduğu iddia edilen kurum sahibine karşı kişisel bir eylem olduğunu ifade etti.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırıya karıştığından şüphelenilen 4 erkek ve 1 kadını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 kişiden, 2’sinin hamam böceklerini atanlar olduğu, diğer 2’sinin gözcü olduğu, 1 şüphelinin ise şoför olduğu iddia edildi. Yaşanan ilginç saldırı anı ise restoranın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.