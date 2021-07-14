Reuters: Corona yasağı olmaması ve ucuz fiyatlar Arapları Türkiye’ye çekiyor

İngiltere’nin önde gelen haber ajanslarından Reuters, kapsamlı bir Türkiye analizi hazırladı. Haberde, “Ucuz TL, karantinasız seyahat, Arap turisti Türkiye’ye çekiyor” başlığı kullanılırken İngiliz turistlerin Türkiye’ye gelmediğini fakat bu boşluğu Arap turistlerin doldurduğu vurgulandı.

Pandemi döneminde havalimanlarındaki doluluk oranlarının bu ay en yüksek seviyede olduğu belirtilirken, “Türk turizmi 2020’yi neredeyse kaybettikten sonra canlanıyor. Alman ve Rus tatilciler de Türkiye’ye geliyor” denildi.

İngilizlerin Türkiye’ye gelemediğinin vurgulandığı analizde, “Karantinasız seyahat ve TL’nin değer kaybı ile bölgeye gelen Arap turistler, İngilizlerin gelmemesi sebebiyle oluşan boşluğu doldurdu, Türkiye’nin turizm sektörünün canlanmasına katkıda bulundu” ifadesi kullanıldı.

Haberde ailesiyle Türkiye’ye gelen Ürdünlü 48 yaşındaki turist Omar Zahra’nın sözleri ise Türkiye’deki durumu gözler önüne serdi. Zahra, “Umman’dan diğer Körfez ülkelerine gitmek yerine Türkiye’ye gitmek daha iyi bir seçenek. Çünkü orada ya da AB ülkelerinde Covid-19 testi pozitif çıkarsa zorunlu karantinaya alınıyorsun. Avrupa’ya gitmeye gerek yok. Orası daha pahalı ve halen yasaklar var. Burada Boğaz’da 9 Ürdünlüyle birlikte tekne gezisi yaptık. Türk kahvesi içtik, Osmanlı Devleti’nden kalan sarayları gezdik” dedi.

Reuters’a konuşan Zahra’nın kız kardeşi Muna Abuzahra ise, “Burası fiyat, kültür, tarih, yemek ve hava olarak gidilecek en iyi yer” dedi. Birkaç yıl önce Antalya’ya tatile geldiğini söyleyen Abuzahra, “İstanbul hakkında çok şey duymuştuk. Eğer Ürdün’de Ölü Denize, Bethany ya da Akabe’ye giderseniz burada harcadığınızdan çok daha fazla para harcarsınız. Burası iyi bir seçenek ve iyi bir fiyata” ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, Türkiye’de turizmin ülke ekonomisine katkısının yüzde 12 seviyesinde olduğunu yazarken, bu yıl Mayıs ayında getirilen corona virüsü kısıtlamaları sebebiyle beklenen durumun biraz daha altında seyrettiğini aktardı.

Reuters, Rus ve Alman turistlerin de ülkeye gelmeye başladığını yazarken, “Karantinasız seyahat ve Türk lirasının son 3 yılda dolar karşısında değer kaybetmesi Orta Doğu ülkelerinden talebin artmasına sebep oldu” yorumunu yaptı.

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