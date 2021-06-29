Reuters’tan dört soruda Çin aşıları analizi: Delta varyantına karşı etkili mi?

Aralarında Çin, Endonezya ve Brezilya’nın da olduğu pek çok ülke vatandaşlarını corona virüsüne karşı aşılamak için büyük oranda Çin’in aşılarına güveniyor. Ancak Çin aşılarının corona virüsünün ilk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı konusunda kaygılar da artıyor.

Reuters, Çin aşılarının küresel olarak baskın Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu dört soruda mercek altına aldı.

ÇİN’İN AŞILARI DELTA’YA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Çin, Delta varyantına karşı klinik testlerden ya da gerçek hayattaki uygulamalardan elde edilen büyük ölçekli verilere dayanan aşı etkililik sonuçlarını açıklamadı fakat Çinli uzmanlar insanların mümkün olan en kısa zamanda aşı olmalarını talep ediyor. Çin’in aşılarının Delta’ya karşı olan etkililiği konusundaki detaylı verilerin olmaması yabancı uzmanlar tarafından anlamlı bilimsel değerlendirmeler yapılmasını da engelledi.

Çin’in corona virüsüne yaptığı müdahalenin planlayıcılarından biri olan epidemiyolojist Zhong Nanshan’in açıklamasına göre, araştırmacılar Çin yapımı aşıların Delta’dan kaynaklanan semptomatik ve ağır vakalara yakalanma riskini azaltmada bir miktar etkili olduğunu saptadı.

Sinovac Sözcüsü Liu Peicheng, aşılanan kişilerin kan numunelerine dayanan ön bulgulara göre aşının Delta karşısında etkisinin daha az olduğunu ancak iki dozluk aşının ardından yapılabilecek bir takviye dozunun Delta’ya karşı daha güçlü ve daha uzun süreli bir antikor tepkisini hızlıca sağlayabileceğini söyledi. Ancak Peicheng detaylı veri sunmadı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski müdür yardımcısı Feng Zijian ise geçen hafta Çin devlet medyasına yaptığı açıklamada Çin yapımı iki aşının yarattığı antikorların diğer varyantlara kıyasla Delta’ya karşı daha az etkili olduğunu ifade etti.

Çin’deki ilk Delta varyantı vakalarının görüldüğü Guangdong eyaletinin güneyindeki aşılanmış kişilerin hiçbirinin ağır semptomlar geliştirmemiş olması aşıların hâlâ koruma sağladığını gösteriyor olabilir. Bölgedeki tüm ağır vakalar aşı olmamış kişilerden oluşuyordu.

BATI DEVLETLERİNİN AŞILARI DELTA’YA KARŞI NE KADAR ETKİLİ?

Public Health England (PHE) tarafından Mayıs’ta yapılan bir araştırmada, Pfizer-BioNTech ortak yapımı aşının ikinci dozu uygulandıktan iki hafta sonra Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı %88 koruma sağlandığı saptandı.

İlk kez İngiltere’de görülen Alfa varyantına karşıysa Pfizer-BioNTech aşısı %93 etkili. PHE’ye göre, AstraZeneca aşısının iki dozu, Delta’dan kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı %60 oranında koruma sağlarken, Alfa’ya karşıysa %66’lık koruma sağlıyor.

Johnson & Johnson’un tek dozluk aşısının ise ne kadar koruma sağladığı hakkında kapsamlı bir veri bulunmuyor. ABD’li sağlık uzmanları mRNA’lı aşılarla takviye yapılması gerektiğine vurgu yapıyorlar.

GUANGDONG’DAKİ SALGIN NE KADAR CİDDİ?

Çin’in ana imalat ve ihracat merkezi Guangdong, Delta varyantının Çin’de ilk kez görüldüğü Mayıs’tan beri ülkedeki Delta varyantlarının en yoğun olduğu bölge haline geldi.

Guangdong’un başkenti Guangzhou’da 146 Delta varyantı vakası tespit edilirken, güneydeki teknoloji merkezi Shenzhen’de ve komşu kent Dongguan’da da birçok Delta vakasına rastlandı.

22 Haziran’dan beri bölgede hiçbir yeni varyant vakasına rastlanmadı.

ÇİN NE YAPTI?

126 milyon kişinin yaşadığı Guangdong’daki aşılama çalışmaları salgının başından itibaren hızlandırıldı. 19 Mayıs itibarıyla yalnızca 39.15 milyon doz aşının yapıldığı bölgede 20 Haziran itibarıyla yapılan aşı sayısı 101.12 milyon doza çıktı.

Guangzhou, Shenzhen ve Dongguan kentlerindeki virüs taşıyanlar ve onların görüştükleri kişilerin olduğu mahalleler dışarıdan yalıtıldı ve çok aşamalı kitlesel testler yapıldı.

Ayrıca bu kentler eyalet dışına seyahat edenlerin negatif test sonucunu göstermesini zorunlu hale getirdi.

Epidemiyolog Zhong, etkili kontrol tedbirleri olmasaydı, Guangzhou kentinde ilk vakanın görülmesinden sonraki ilk 20 ila 30 günde 7.3 milyon kişinin enfeksiyonu kapabileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma verileri paylaşıldı