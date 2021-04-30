Reuters, Erdoğan’ın Biden’a tepkisini analiz etti: “Sinirli ama kırılgan”

ABD ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor… Göreve geldiği günden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok kısa görüşmeler yapan ve bunlardan birinde online gerçekleşen İklim Zirvesi’ne davet eden ve geçen hafta cuma gecesi de Erdoğan’ı arayarak “1915 olaylarına soykırım diyeceğim” diyen Joe Biden’ın bu açıklamaları tartışılmaya devam ediyor.

Cumartesi günü “soykırım” diyen Joe Biden’a pazartesi günü yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yanıtı ve tutumu uluslararası basında yoğun bir şekilde konuşuluyor… İngiliz haber ajansı Reuters da kapsamlı bir analiz hazırlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’a verdiği yanıtı değerlendirdi. Reuters analizin başlığında, “Sinirli fakat kırılgan, Erdoğan Biden’la soykırım gerilimini artırmaktan kaçınıyor” ifadesini kullandı.

“ERDOĞAN TEK BİR KEZ KONUŞTU”

Makalede, “ABD’nin soykırım açıklamasına öfkeli olmasına rağmen Türkiye şimdilik olayları büyütmekten kaçınıyor çünkü eğer gerilim tırmanırsa kırılgan ekonomisi zarar görebilir ve ABD müttefiki Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurma umutları da suya düşer. Dış siyasette yaşanan gerilimleri ülke içindeki miting ve konuşmalarında kullanarak normalde savaşan Türk lider uzun vadede tekrar seçilmesini sağlayacak yaralı ekonomiyi canlandırmaya daha çok odaklandı. Çoğunlukla dizginlenen yanıtta Erdoğan hiçbir net misilleme adımı atmadı ve bu konuyu Biden’ın Cumartesi günkü açıklamasından sonra sadece bir kez duyurdu” yorumu yapıldı.

Reuters, Erdoğan’ın Biden’ı eleştirdiği konuşmasında iki liderin Haziran ayındaki görüşmede yeni bir başlangıç yapmayı umduğunu söylediğini yazarken, “Bu yumuşak ton Erdoğan’ın soykırım açıklamasına öfkesi ve Washington’la gerilimin derinleşmesinin yaratacağı zarardan endişe arasındaki hassas yolda ilerlediğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

TÜRK YETKİLİ KONUŞTU: HOŞ DEĞİLDİ

Ajans, ABD’nin önceki başkanı Donald Trump ile Erdoğan’ın sık sık ve samimi bir şekilde görüştüğünü hatırlatırken, “Biden mesafeyi korudu ve yönetimi Ankara’yı eleştirdi. Göreve geldikten sonraki 3 ayda Biden, Erdoğan’la görüşmedi ta ki geçen cumaya kadar. O zaman da Trük lideri arayarak soykırım kararını önceden haber verdi” ifadelerine yer verdi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili o görüşmenin detaylarını anlattı. İsmini açıklamayan yetkili, “Kesinlikle hoş bir şey değildi. Görev süresinin ilk yılında böyle bir şey yapmak ilişkileri tehlikeye sokan bir durum. Fakat iki ismin görüşmesi iki NATO müttefikinin gelecekteki işbirliğinin temelini de attı. Gelişmeler ilişkinin nasıl gelişeceğini gösterecek fakat bu sorunun üstesinden gelinecek gibi görünüyor” dedi.

Reuters’a açıklama yapan ve ismini açıklamayan iki yetkili de Türkiye’nin Washington ile bir gerilimden “şimdilik” kaçındığını da söyledi.