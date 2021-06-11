Reuters’a konuşan Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Biden-Erdoğan görüşmesi zorlu olacak

Pazartesi günü Brüksel’deki NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme uluslararası kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor…

İngiliz haber ajansı Reuters, “Erdoğan’ın 3 ay beklemek zorunda kaldığı” görüşme olarak nitelediği görüşme ile ilgili kapsamlı bir analiz yazdı. Ajans, “Washington ile gerilime yabancı olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelecek hafta ABD Başkanı Joe Biden ile ilk kez gerçekleşecek görüşmesi ABD Başkanı’nın Türkiye’ye yönelik soğuk tavrı ve gerilimin gölgesinde yapılacak” yorumunu yaptı.

“GERİ ADIM ATMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Ajans, “Erdoğan ilk temas için Biden’ın göreve gelmesinden sonra 3 ay beklemek zorunda kalmıştı. Onda da Nisan ayında Biden, Erdoğan’ı arayarak Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağını açıkladığı garip bir telefon görüşmesi yaşanmıştı. Koltuğu Biden’a bırakan Donald Trump ile yakın bir ilişki kuran Erdoğan, daha eleştirel ve mesafeli bir Beyaz Saray ile karşılaştı ve bu da rahatsızlığa sebep oldu” ifadesine yer verdi.

İki ülke arasında birçok konuda anlaşmazlık olduğuna dikkat çeken Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili S-400’ler konusunda, “Türkiye’nin ulusal güvenlik meselesiyle ilgili bir konuda geri adım atmak mümkün değil” dedi.

Cumnurbaşkanlığında görevli üst düzey bir yetkili ise, “Biden ile güzel bir dönem neden NATO Zirvesi’nde başlamasın ki? Kolay bir görüşme mi olacak? Çok büyük bir ihtimalle hayır, fakat kimsede bu konuda umutsuz değil” dedi.