Reuters’tan kapanmada alkol analizi: Seküler Türkleri kızdırdı… Raflar boşaldı

Türkiye bugün itibarıyla saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar devam edecek tam kapanma için geri sayıma geçerken, kısıtlama sürecinde en çok tartışılan konulardan biri de alkol satışı. İçişleri Bakanlığı’nın kararı uyarınca 17 gün boyunca alkol satışı yapılamayacağı belirtilirken, bu durumun hukuki bir dayanağının olmaması uluslararası basının da gündeminden düşmüyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, söz konusu durumu özel bir haberle abonelerine servis etti. Reuters’ın haberinde, “Türk hükümetinin 17 günlük Covid-19 kapanması sırasında alkol satışını yasaklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dindar yaşam tarzını toplumun tüm kesimlerine empoze etmekle itham eden bazı seküler Türkleri kızdırdı” ifadeleri yer aldı.

‘VİRÜSLE BİR ALAKASI YOK’



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanma kararını pazartesi günü duyurduğu aktarılan haberde, alkol yasağı sonrası pek çok vatandaşın stok yapmak için marketlere koştuğu, rafların büyük bölümünün boşaldığı belirtildi. Adem Gülen isimli bir vatandaşın sözlerine de yer veren Reuters, “Bunun corona virüsüyle bir alakası yok. Hükümet bu yasaklarla beraber duruma yavaş yavaş alıştırıyor” diye aktardı.

‘ÖZEL HAYATIMIZA MÜDAHALE’



Adını vermeden konuşan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi ise konuya başka bir yerden yaklaştı. Tekel bayilerin zorunlu ihtiyaçlara yönelik bir yer olmadığına dikkat çekerken, marketlerdeki durumun haksız rekabetin önüne geçmek için olduğunu savundu. Yetkili, “Bu durumun Ramazan ayıyla bir ilgisi yok. İnsanlar son günlerde normalden çok daha fazla alkol satın aldı” dedi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu durum seküler yaşam tarzına ve yeme içme kültürüne müdahale etmektir. Tabii ki sorun alkol değil. Bu özel hayatlarımıza bir müdahale” diye konuştu.