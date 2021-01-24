Reuters’tan Türkiye analizi: AB diplomatları konuştu

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Ankara-Brüksel hattında son dönemde yaşanan yumuşama ve umut dolu mesajlar ışığında kapsamlı bir analiz hazırladı. Akdeniz’de yaşanan gerilim ile birlikte Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkinin en kötü günlerini yaşadığını hatırlatan Reuters, “Pazartesi günü Türkiye, Yunanistan ile olan görüşmelerini devam ettirerek AB ile kötü ilişkisini tersine çevirmeyi umut ediyor. Diplomatlar, güvenin sağlanmasının zor olduğunu söylüyor” yorumunu aktardı.

Hem Türkiye hem de AB arasında siyasi anlamda gelişme olmasına rağmen “mülteci krizi, insan hakları, kıta sahanlığı, Türkiye’nin askeri müdahale etmesi, Kıbrıs meselesi gibi konularda çekişme yaşandı” ifadesini kullanan Reuters’a AB’nin dış siyasetini yöneten ismi Josep Borrell açıklamalarda bulundu.

Reuters’a konuşan Borrell, “Bir fırsat penceresi görüyorum fakat Ankara’nın meydan okumayı bırakıp diyalog arayışına geçmesi gerek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ay içinde Ankara’da AB büyükelçileriyle yaptığı toplantıda ilişkiyi kuvvetlendirmek istediğini hatırlatan Reuters

“Diplomatlar, tondaki değişimden çok daha fazlasına gerek olduğunu söylüyor. Mart ayında AB liderlerinin gündemine gelecek Ankara’ya yaptırımlar konusunda bu talepte bulunanları durdurmak için Türkiye’nin doğal gaz arama çalışmasını durdurması gerekiyor” ifadesini kullandı.

“ÇOK BÜYÜK JEST GEREKECEK”

Reuters’a Brüksel’de açıklamalarda bulunan bir diplomat, “İzlediğimiz yörüngeden bizi alıkoyacak çok büyük bir barış çabası görmüyorum. Türkiye’den çok büyük bir jest gerekecek” dedi. Reuters, bu diplomatın optimist olmak için sebep bulamadığını da aktardı.

Reuters, Türkiye ile Avrupa’nın iyi ilişkilerinin, Ankara’nın ABD’deki yeni yönetimle ilişkisinin de şeklini belirleyeceğini yazarak, “Biden’ın yemin töreninden bir gün önce dışişleri bakanlığı görevine gelme hazırlığı içerisindeki Antony Blinken, Türkiye’nin NATO müttefiki gibi davranmadığını söyleyerek yaptırımların gündemlerinde olduğunu açıklamıştı” hatırlatmasını yaptı.

“PARİS YAPTIRIM İÇİN ÇALIŞABİLİR”

Türkiye’nin NATO müttefiki Fransa ile de ilişkisini yumuşatma çabası içinde olduğunu yazan Reuters, “Türkiye, Paris’e yeni bir büyükelçi atadı, Macron’un üniversiteden eski bir sınıf arkadaşı. Ayrıca bir diplomat iki liderin birbirlerine mektup gönderdiğini söyledi. Bu mektuplarda Macron’un video konferans görüşmesi talebi yaptığını söyledi” ifadesini aktardı.

Fakat Reuters, Fransa’dan bir diplomatik kaynağın sözlerine yer vererek, Paris yönetiminin henüz Türkiye’ye güvenmediğinin sinyalini verdi. Reuters, “Bir Fransız diplomatik kaynağı, Türkiye’nin yönünün değiştiğine ikna olmak için çok erken olduğunu söyledi. Bu kaynak, Türkiye’nin verdiği sözleri sağlam hamlelerle gerçekleştirmemesi durumunda Paris’in olası yaptırım konusunda partnerleriyle çalışacağını dile getirdi” yorumunu yaptı.

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