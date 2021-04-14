Romanya’da coronanın faturası bakana kesildi

Son haftalarda corona virüsü salgınının hızla artmasıyla birlikte gerilimin tırmandığı Romanya’da bugün Başbakan Florin Citu açıklamalarda bulundu. Citu, Sağlık Bakanı Vlad Voiculescu’yu görevden aldığını duyurdu.

Merkez sağ koalisyon hükümetinde gerilime sebep olan ve corona virüsü salgınına doğru müdahale edilmediğine yönelik büyük eleştirilere sebep bu gelişme ile birlikte Voiculescu’nun görevine son verildiği açıklandı. Voiculescu’nun yerine Başbakan Yardımcısı Dan Barna’nın getirildiği belirtildi.