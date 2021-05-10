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Romanya’da NATO tatbikatı: Mehmetçik törenle uğurlandı

NATO tarafından Romanya'da düzenlenecek  'Steadfast Defender 2021' alarm ve yığınaklama tatbikatına katılacak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına  bağlı birlikler törenle uğurlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:51, 10/05/2021
HaberlerDünya

Romanya’da yapılacak ‘Steadfast Defender 2021’ alarm ve yığınaklama NATO tatbikatı için Çorlu’daki 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı birlikler sabah erken saatlerde yapılan törenle Romanya’ya uğurlandı.

Uğurlama törenine 5inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, 66ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu ile subay, astsubay, rütbeli erbaş ve erler katıldı.

Sabah gidecek olan birlikler için dualar edildi ve kurban kesimi gerçekleştirildi. Kurban kesiminin ardından birlikler marşlar ve alkışlar eşliğinden kışladan çıkış yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:07:37,