Ruhani’den Avrupa Birliği’ne yaptırım çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, nükleer anlaşma ve AB ülkeleri ile ilişkiler konusunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, “Nükleer anlaşma diplomasi şansını artırdı ve bize bu imkanı sağladı. Bununu yok olmasına izin vermemeliyiz” ifadesini kullandı.

AB’den ABD yaptırımlarına karşı net bir pozisyon almasını isteyen Ruhani, nükleer anlaşmadan yana olduklarını belirterek, “Bu konuda AB’de net bir pozisyon almalı ve nükleer anlaşmaya sahip çıkmalıdır” dedi.

AB ile terör örgütlerine karşı mücadelede işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Ruhani, “Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra bölgede IŞİD tehlikesi arttı ve yabancı askerlerin varlığı da endişeye neden oluyor. Artan terör tehdidine karşı işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı. (İHA)

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