Ruhani’den ‘terörist Trump’ çıkışı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Corona virüsü ile Mücadele Konseyi Toplantısı'nda, yurt dışından corona virüsü aşısı satın alımı ve yerli corona aşısının üretimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, Covid-19 aşısının hükümet olarak öncelikleri arasında olduğunu belirterek, ABD’nin uyguladığı yaptırımların corona virüsü aşılarının yurt dışından alımını geciktirdiğini belirtti.

ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımları cinayet olarak nitelendiren Ruhani, “Eğer terörist Trump’ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı corona virüsü aşısına daha erken ulaşacaktık. Yaptırımlar nedeniyle aşılama işlemi gecikti” dedi.

Corona virüsü aşılarının yurt dışından satın alınması ile alakalı yaptırımlar nedeniyle yaşanan sorunların büyük oranda çözüldüğünü kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği corona virüsü aşılarının ilk partilerinin önümüzdeki hafta İran’a ulaşacağını belirtti. Ruhani, “Önümüzdeki hafta aşıların İran’a getirilmesiyle birlikte aşılama programına hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi. (İHA)

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