Rus dezenformasyonunun ana hedefi: Almanya

Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. AB'nin Dış Eylem Servisi tarafından yönetilen AB’nin EUvsDisinfo isimli dezenformasyon izleme örgütünün yayınladığı rapora göre, AB'de Rus dezenformasyonunun ana hedefinin Almanya olduğu belirtildi. Raporda, 2015'ten bu yana Rusya'nın Almanya hakkında dezenformasyonu amaçlayan 700 adet sahte ve yanıltıcı bilgi yaydığının belgelendiği aktarıldı.

Moskova’nın 2014’te Kırım’ı Ukrayna’dan ilhak etmesinden sonra kurulan EUvsDisinfo, Rusya'nın dezenformasyon kampanyası ile Fransa için 300’den, İtalya için 170’ten ve İspanya için 40’tan fazla sahte ve yanıltıcı bilgi yayıldığını belirtti. EUvsDisinfo, “Almanya, Avrupa üye devletleri arasında Rusya’nın dezenformasyon çabalarının ana hedefi konumunda” dedi.

“RUS DÜŞMANI”

EUvsDisinfo, Rusya'nın dezenformasyon ile Almanya'yı “Rus düşmanı” olarak göstererek, dikkatleri Rusya’nın insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinden uzaklaştırmayı çalıştığını açıkladı. Raporda, Rusya’nın yaklaşımı belirsizlik ve uyumsuzluk meydana getirerek, Rus yetkililere manevra alanı sağlamak olduğu aktarıldı. AB liderleri, 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak zirvede Rusya için atılacak adımları tartışacaklar.

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