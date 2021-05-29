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Rus hackerlardan ABD’ye 5 ayda üçüncü saldırı

Geçtiğimiz aralık ayında Amerika’nın gördüğü en büyük siber saldırıdan sonra bu ayın başında yapılan ikinci büyük siber saldırının ardından Rus hackerların üçüncü bir saldırı daha gerçekleştirdikleri açıklandı.

Tayfun Hopali / ABD
Güncellenme: 07:22, 29/05/2021
HaberlerDünya
Rus hackerlardan ABD’ye 5 ayda üçüncü saldırı

Microsoft'tan yapılan açıklamada aralık ayındaki saldırıyı düzenleyen ve “SolarWinds” olarak isimlendirilen siber saldırının arkasındaki hacker grubunun hükümet dairelerini, düşünce kuruluşlarını hedef aldığı belirtildi. Saldırıların yüz elliden fazla organizasyonu ve üç bin elektronik posta hesabını hedef aldığı açıklandı.

Microsoft saldırıların büyük kısmının Amerikalı kuruluşlara yönelik olduğunu ancak yirmi dört farklı ülkenin de saldırılara hedef olduğunu kaydetti. Microsoft açıklamasında hedef alınan kurumların uluslararası kalkınma, insani yardım ve insan hakları alanında çalıştığı belirtildi. Saldırının Rus hackerların gönderdikleri tuzak maillere girilmesi sayesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Microsoft saldırıların istihbarat toplamak amacıyla dış politikada yer alan devlet kurumlarını hedef alma çabasının parçası olduğunu açıkladı.

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Yayınlanma Tarihi:07:11,