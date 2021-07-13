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Rus savaş uçağı, Karadeniz’de ABD keşif uçağını uzaklaştırdı

Rusya, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ve sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından hava sahasından uzaklaştırıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:36, 13/07/2021
HaberlerDünya
Rus savaş uçağı, Karadeniz’de ABD keşif uçağını uzaklaştırdı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde uçuş yaparken kendi hava sahasına yaklaşan ABD’ye ait EP-3 ARIES tipi keşif uçağının engellendiği belirtildi.

Olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Hava hedefinin belirlenmesi ve sınır ihlalinin gerçekleşmesini engellemek için Güney Askeri Bölgesi’nde Su-30 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçağının mürettebatı hava unsurunun ABD Hava Kuvvetleri’ne ait EP-3 ARIES keşif uçağı olarak tanımladı. Yabancı askeri uçak Rusya Federasyonu sınırlarından uzaklaştırıldıktan sonra Rus uçağı güvenli bir şekilde ana üssüne döndü. Rus uçağının uçuşu uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleşti” ifadeleri yer aldı.

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Yayınlanma Tarihi:17:30,