Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rus uçakları, İdlib’in kuzeyini bombaladı

Suriye'nin İdlib kenti kuzeyindeki, Harbinuş ve Kefr Aruk beldeleri Rus savaş uçakları tarafından bombalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:03, 02/02/2021
Haberler Dünya
Rus uçakları, İdlib’in kuzeyini bombaladı

Edinilen bilgiye göre, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, bugün saat 15.30 itibariyle Suriyeli muhaliflerinin kontrolündeki İdlib’in kuzey kırsalındaki bölgelere yönelik hava saldırıları düzenledi.

Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Suriye sınırında yaşanan patlama sonrası Hatay hava sahasında helikopter ve keşif uçağı hareketliliği yaşanıyor.

Can ve mal kaybıyla ilgili henüz net bir bilginin olmadığı belirtildi. (İHA)

 

İlginizi Çekebilirİsrail'den Suriye'ye hava saldırısıİsrail'den Suriye'ye hava saldırısıİlginizi Çekebilirİngiltere'deki mutasyonlu corona virüsüyle ilgili korkutan gelişmeİngiltere'deki mutasyonlu corona virüsüyle ilgili korkutan gelişme

 

Bilim Corona Hatay helikopter İngiltere İsrail patlama Polonya Suriye Türkiye
Yayınlanma Tarihi:17:56,