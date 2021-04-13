Rusya: 15 donanma gemisi Karadeniz’e gönderiliyor

Karadeniz’de Rusya-Ukrayna gerilimi giderek artıyor. Rusya, Karadeniz’e savaş gemilerinin gönderildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, donanmanın kış eğitim döneminin bitmesiyle yapılacak kontrollerin bir parçası olarak, 3 topçu ve 8 çıkarma botu dahil olmak üzere 15 donanma gemisinin Hazar Denizinden Karadeniz’e gönderileceği belirtildi.

Donanma gemilerinin şu an Volgograd, Kalach-on-Don, Volgodonsk ve Semikarakorsk bölgelerini geçtiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Hazar Filosu gemilerindeki mürettebatın Karadeniz Filosu’ndaki güçlerle birlikte bölgede deniz tatbikatlarına katılacağını da belirtti.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart’ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya’nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT’ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020’den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014’ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.