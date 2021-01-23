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Rusya, ABD’yi ülkedeki protestoları desteklememesi konusunda uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif lider Aleksei Navalny’in serbest bırakılması için devam eden protestoları desteklememesi konusunda ABD'ye uyarıda bulundu.

Güncellenme: 23:40, 23/01/2021
Haberler Dünya
Rusya, ABD’yi ülkedeki protestoları desteklememesi konusunda uyardı

Rusya'ya dönüşü sırasında havaalanında önce gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Rus muhalif lider Aleksei Navalny'in destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterileri devam ederken, Rusya'dan konuya ilişkin olarak ABD'ye sert bir uyarı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Navalny destekçilerinin devam eden protestolarını desteklememesi konusunda ABD’ye uyarıda bulunarak, “Barışçıl olduğu öne sürülen şiddet eylemlerini teşvik etmek” ile suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, Rusya Dışişleri Bakanlığının ABD'ye yönelik yaptığı açıklamayı alıntılayarak, sosyal medya hesabında paylaştı.

Zaharova, gün içinde sosyal medya hesabında Navalny destekçilerini eleştiren birçok paylaşımda bulundu. İHA

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