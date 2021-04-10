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Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), "Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararların olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir" açıklaması yaptı.

Güncellenme: 21:52, 10/04/2021
HaberlerDünya
Rusya ile Türkiye arasında uçuşlar durduruldu mu? Resmi açıklama geldi

Rusya ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye’ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği haberlerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) açıklama yaptı.

“RESMİ KARAR YOK”

SHGM’den yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Açıklama şu şekilde:

* Konuyla ilgili Rusya makamları ile yapılan görüşmeler neticesinde, uçuşların durdurulması yönünde herhangi bir resmi kararların olmadığı ve haberlerin asılsız olduğu bildirilmiştir.

* Bu bağlamda, Rusya devletinden ülkemize yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi bir değişiklik olmayıp, daha önceki uygulamamız aynı şekilde devam etmektedir.

* Tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamalar, SHGM web sayfamızda sunulmuştur.

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