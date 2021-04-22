Rusya: İlişkileri bozma yoluna girdiler

Çekya-Rusya arasındaki diplomatik kriz her geçen gün derinleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Çekya'nın Prag Büyükelçiliği’ndeki personel sayısını azaltma kararına yanıt vereceğini ifade ederek, “Benden son kararları hakkında yorum yapmam isteniyor. Prag ilişkileri bozma yoluna girdi. Cevap uzun sürmeyecek” dedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, Rusya Büyükelçiliği’nin 60 çalışanını daha sınır dışı edeceklerini duyurmuştu. Çekya’nın Moskova’daki dış temsilciliğindeki çalışan sayısıyla eşitleyeceklerini belirten Kulhanek, Rusya’nın Prag’daki personelini azaltması için Mayıs ayı sonuna kadar zamanı olduğunu bildirmişti.

Çekya Dışişleri Bakanlığı’na göre Rusya’nın Prag Büyükelçiliği’nde 27 diplomat ve 67 teknisyen, Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde ise 5 diplomat ve 19 teknisyen çalışıyor. Böylece, 22 diplomat ve 48 teknik çalışan potansiyel olarak Rus Büyükelçiliği’nden sınır dışı edilebilir.

ÇEKYA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Çekya, 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz cumartesi günü 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Çekya’nın kararı karşısında Rusya ise 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti.

İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımış, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom’un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklanmıştı.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek’in Rusya’dan almayı planladıkları Sputnik V corona virüsü aşısından vazgeçtiklerini bildirmesinin ardından dün Bakan Kulhanek ise, Rusya’ya sınır dışı edilen 18 Çek diplomatın bugün saat 12.00’ye kadar Moskova’ya dönmelerine izin verilmemesi durumunda daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edecekleri şeklinde ültimatom vermişti.

Çekya’nın ültimatomunun ardından açıklama yapan Zaharova ise, “Bazı Çek politikacıların ifadelerine bakılırsa, (Franz) Kafka’yı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyorlar. Prag’a NATO içinde iletişim için ültimatom bırakmasını öneriyoruz. Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez” yanıtını vermişti.

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