Rusya karıştı… Navalni destekçilerine polisten sert müdahale

Rusya’da zehirlenerek ölümden dönen ve tedavisi Almanya’da yapılan Aleksey Navalni, ülkesine geri döndükten sonra gözaltına alınmıştı.
Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyen destekçileri, St. Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde protesto gösterileri düzenledi.
Sloganlar atan göstericiler polisle karşı karşıya gelirken, zaman zaman sert müdahalelerle karşıladı. Polisin çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı belirtiliyor.
Rus yetkililer, Navalvinin şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekten suçlu olduğunu açıklamıştı.