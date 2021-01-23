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Rusya karıştı… Navalni destekçilerine polisten sert müdahale

Rusya'da gözaltında bulunan muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyen destekçileri polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:34, 23/01/2021
Haberler Dünya
Rusya karıştı… Navalni destekçilerine polisten sert müdahale

Rusya’da zehirlenerek ölümden dönen ve tedavisi Almanya’da yapılan Aleksey Navalni, ülkesine geri döndükten sonra gözaltına alınmıştı.

Navalni’nin serbest bırakılmasını isteyen destekçileri, St. Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde protesto gösterileri düzenledi.

Sloganlar atan göstericiler polisle karşı karşıya gelirken, zaman zaman sert müdahalelerle karşıladı. Polisin çok sayıda protestocuyu gözaltına aldığı belirtiliyor.

Rus yetkililer, Navalvinin şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekten suçlu olduğunu açıklamıştı.

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