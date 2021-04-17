Rusya kriz yaratan görüntüleri yayınladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un “Rusya’ya ait gizli bilgileri toplamak” suçlaması ile gözaltına alındığını belirtmişti.

Ukraynalı konsolosun gözaltına alınmasının ardından Ukrayna ile Rusya arasında başlayan hareketlilik devam ediyor. FSB, Ukraynalı konsolos Sosonyuk'un gözaltına alındığı anların görüntülerini yayınlayarak, Sosonyuk'a “suçüstü yapıldığını” ifade etti.

BOĞAZINDAN TUTARAK GÖZALTINA ALDI

FSB tarafından yayınlanan görüntülerde, dün akşam St. Petersburg'taki bir restoranda Sosonyuk ile Rus vatandaşı olduğu açıklanan bir kadın görüşme gerçekleştirirken, Rus istihbarat elemanlarının masaya yaklaştığı ve konsolosun boğazından tutarak gözaltına aldığı görülüyor.

Masanın üstünde bir adet hard disk olduğu da görülürken FSB, söz konusu görüşmede güvenlik güçleri ile FSB'nin veri tabanında bulunan gizli bilgilerin tesliminin yapıldığını ve konsolosa suçüstü yaptıklarını savundu.

Masadaki hard disk, istihbarat elemanlarınca parmak izlerinin karışmaması için özel bir eldivenle alınarak bir poşete konuldu. Ardından gözaltı merkezine götürülen Ukraynalı konsolosa suçlamaların yöneltildiği anlar da kayıt altına alındı.

RUSYA, UKRAYNALI KONSOLOSU SERBEST BIRAKTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Sosonyuk'un sınır dışı edildiğini duyurmasının ardından Ukrayna da Sosonyuk'un ülkeye döneceğini belirterek, Rusya'ya aynı şekilde karşılık verileceğini açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, “Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında” ifadelerini kullanmıştı.

72 SAAT SÜRE VERİLDİ

Bu açıklamanın ardından Kiev’den yeni bir adım geldi. Ukrayna’nın üst düzey bir Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın provokasyonuna yanıt olarak, Rusya’nın Kiev Büyükelçiliğinde görevli üst düzey bir diplomatın 19 Nisan’dan itibaren 72 saat içinde Ukrayna topraklarından ayrılması gerektiği bildirildi.

Rusya’nın, Ukrayna’nın bu ülkedeki diplomatlarına karşı provokasyonları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Ukrayna’nın St.Petersburg Başkonsolosluğu görevlisinin 16 Nisan’da St.Petersburg’da hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasını ve kendisine 21 Nisan’a kadar Rusya Federasyonu topraklarından ayrılmasının tavsiye edilmesini şiddetle protesto ediyoruz. Konsolosluk görevlisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

VİYANA ANLAŞMASINA AYKIRI

Açıklamada ayrıca, Rusya’nın bu adımının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine aykırı olduğu vurgulandı.

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