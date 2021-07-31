Rusya Türkiye’ye 11 hava aracı daha gönderecek

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinin ardından Türkiye'ye yangınlarla mücadele için 11 hava aracının daha gönderileceğini duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarını ele almak üzere gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Yangının başladığı günden sonra 5 uçak ve 3 yangın söndürme helikopterini Türkiye’ye gönderen Rusya’nın 11 araçtan oluşan havacılık grubunu daha göndereceği belirtildi. Yerleşim yerlerinin ve turistik bölgelerin yakınında devam eden orman yangınlarının söndürülmesi konusunda gönderilecek hava aracı grubunun Rusya Savunma Bakanlığı ile Acil Durumlar Bakanlığına ait olduğu kaydedildi.

Öte yandan bugün Rusya lideri Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a orman yangınlarına karşı Türkiye'ye desteklerinin devam edeceğini belirtmişti. Erdoğan da desteği için Putin'e teşekkür etmişti.