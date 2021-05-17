Rusya, Türkiye’ye uçuşları değerlendirmek üzere heyet gönderecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Moskova’ya yaptıkları ziyarette Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile görüştü. Rus ve Türk heyetlerinin yaptığı görüşmede taraflar karşılıklı hava trafiğinin yeniden başlatılması ve Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye’ye tedariki ve Türkiye’de üretimi konularını ele aldı.

UÇUŞLAR ELE ALINDI

Toplantıdan sonra açıklama yapan Golikova, heyetler arası görüşmede uçuşların yeniden başlatılma ihtimalinin değerlendirildiğini söyleyerek, “Mevcut durumu ve hava trafiğinin yeniden başlatılma ihtimalini değerlendirmek üzere Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Türkiye’ye bir heyet gönderecek ve Türkiye’deki muhataplarıyla durumu ele alacak” dedi.

Golikova, Rusya’nın pandemi ile mücadelede Türkiye’ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirterek, buna Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi konusunun da dahil olduğunu ifade etti.

“AŞININ HIZLI TESLİMATI İÇİN TALEPLERİMİZİ İLETTİK”

Rus ve Türk heyetlerinin görüşmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova’daki Vnukovo Havaalanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy toplantıyla ilgili, “Sputnik V aşısını Türkiye'ye öngörülenden daha hızlı ve daha yoğun bir kapasiteyle nasıl getirebiliriz, bununla ilgili taleplerimizi ilettik. Daha fazla miktarda Sputnik V aşısını daha kısa sürede nasıl teslim edebilirler, ne tür alternatifler geliştirebilirler, bizi bu hafta içerisinde bilgilendireceklerini söylediler. Mayıs sonu, haziran başı, mümkünse bu ay içinde ilk sevkiyatı yapmak istiyorlar. Ama biz sevkiyat sayılarının artırılmasını ve hızlandırılmasını talep ettik” dedi.

“RUSLAR HAVA TRAFİĞİNİN AÇILMASINA OLUMLU BAKIYOR”

Rus heyeti ile hava trafiğinin yeniden başlatılması durumunu da ele aldıklarını söyleyen Ersoy, “Vaka sayılarındaki düşüşü, iyi gidişatı görmemiş olsalardı yerinde gözlemleme talepleri olmazdı. Bizim hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili talebimizi olumlu karşılıyorlar. Sadece yerinde gözlemleyip nihai karar için biraz süre istediler” ifadelerini kullandı.

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