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Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme: Konsolos casusluk suçlamasıyla gözaltında

Rus istihbaratı, Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "Rusya'ya ait gizli bilgileri toplamak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:19, 17/04/2021
HaberlerDünya
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme: Konsolos casusluk suçlamasıyla gözaltında

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un gözaltına alındığı bildirildi.

Konsolos Sosonyuk’un bir Rus vatandaşından gizli bilgileri aldığı sırada gözaltına alındığı belirtilerek, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, 16 Nisan’da St.Petersburg’da bir Rus vatandaşı ile görüşme sırasında Rus kolluk kuvvetlerinin veri tabanlarında ve Rusya FSB’sinde yer alan gizli nitelikteki bilgileri aldığı sırada Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’u gözaltına aldı” denildi.

UKRAYNA MİSİLLEME HAZIRLIĞINDA

Ukraynalı konsolosun söz konusu faaliyetinin “diplomatik çalışma statüsüne aykırı” olduğu ifade edilen açıklamada, istihbarat teşkilatının Ukraynalı diplomata karşı uluslararası hukuka uygun tedbirler alacağı vurgulandı.

Rusya’nın gözaltı işlemine Ukrayna’dan cevap gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, “Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:11:17,